غرفة رأس الخيمة وصربيا يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة مع ستانيمير فوكيتشيفيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، سبل تطوير التجارة والاستثمار بين الجانبين، مؤكداً على أن السوق الصربية تعد مدخلاً مهماً لأكثر من مليار مستهلك، وبوابة إلى أسواق شرق أوروبا، ومشيراً إلى أن قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة والتشييد والبناء وتقنية المعلومات تشكل مجالات واعدة ومستقطبة للاستثمارات في صربيا. ودعا النعيمي الشركات الصربية للمشاركة في المعارض التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، التابع لغرفة رأس الخيمة، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في الإمارة، وخصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، وتأتي تلك الدعوة في إطار انطلاق معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزمع تنظيمه العام الجاري في إمارة رأس الخيمة.