ارتفاع نسبة التوطين في «العالمية للألمنيوم»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم، أن الشركة أنهت العام 2020 محققة أعلى معدل توطين لها على الإطلاق.

ويشغل المواطنون الإماراتيون الآن حوالي 42 بالمئة من المناصب الرئيسية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ويتجاوز هذا المعدل النسبة السابقة التي استهدفتها الشركة المتمثل في توطين 40 بالمئة من المناصب الرئيسية التي يمكن توطينها بحلول نهاية العام 2020.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تضم اليوم حوالي 1.200 موظف إماراتي، 750 منهم تحت سن 35 عاماً.