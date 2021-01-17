تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط

دبي (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الشرق الأوسط منخفضة اليوم الأحد، قبيل موسم نتائج الأعمال ربع السنوية والسنوية على مدى الأسبوعين القادمين، وقاد المؤشر القطري الخسائر.

فقد المؤشر القياسي السعودي 0.3% إلى 2695 نقطة، حيث انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3% ونزل سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7% عند الإقفال. هبط مؤشر الأسهم في سوق دبي المالي 0.3%، متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5% وسهم إعمار مولز 1.6%. لكن مؤشر أبوظبي أغلق مرتفعاً 0.3% إلى 5280 نقطة، حيث هبطت أسهم اتصالات 1.1% والدار العقارية 0.9%. ونزل المؤشر القطري 0.5% إلى 10860 نقطة، في خسائر شملت معظم الأسهم، مثل منتج البتروكيماويات صناعات قطر الذي فقد 0.8%.

وفي البحرين تراجع المؤشر 0.4% إلى 1453 نقطة، كما هبط المؤشر في بورصة الكويت 0.2% إلى 6171 نقطة.

أما في سلطنة عمان فارتفع المؤشر 0.1% إلى 3642 نقطة.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي 0.1%، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.2%.

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في الأسهم القيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداولات جيدة وإن غلبت عليها الصفقات الداخلية.

أغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.22% إلى 1726.14 نقطة، وبلغت قيم التداول 8.2 مليون دينار، مقارنة مع 7.8 مليون في الجلسة السابقة.

ارتفع سهم الاتصالات الأردنية 2.02% إلى 1.51 دينار وسهم مصفاة البترول 0.4% إلى 2.5 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.04% إلى 3.49 دينار.