«اتصالات» و«دو» توقعان شراكة استراتيجية مع «إعمار»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، اتفاقيات تعاون مع «إعمار العقارية»، يقوم مزودا خدمات الاتصال بموجب هذه الشراكة، وفي إطار مبادرة «تعاون» لتطوير البنية التحتية، بتوفير البنية التحتية الأساسية للاتصالات في مشاريع إعمار الرئيسة، وتمكين العُملاء من الأفراد والشركات من اختيار مزود خدمات الاتصال الذي يناسبهم.

وتدعم هذه الاتفاقيات والجهود التعاونية الجديدة الرؤية الحكومية طويلة الأمد لتطوير بنية تحتية ذكية لخدمات الاتصال في جميع أنحاء الدولة، وتوفير خدمات اتصال فائقة من المستوى التالي للمطورين العقاريين الرائدين.

تقوم شركتا «دو» و«اتصالات»، بموجب هذه الاتفاقيات، بتدشين شبكات الاتصال وصيانتها وتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصال عبر مواقع مختلفة والإشراف على عمليات تنفيذها وضمان فعاليتها.

ومن المشاريع التي تشملها الاتفاقية: «الأريام المرحلة الثانية»، و«ذا لاجونز المرحلة الأولى»، و«رأس الخور دبي»، و«ذا فالي من إعمار»، و«إعمار الجنوب»، و«ميناء راشد السكني»، و«دبي هيلز استيت»، و«المرابع العربية المرحلة الثالثة».