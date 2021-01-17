136مليار درهم تجارة الإمارات والاتحاد الأوروبي خلال 9 أشهر



مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 أكثر من 136.3 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت استحواذ 5 دول على نحو من 72% من تجارة الدولة مع دول الاتحاد.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، شكلت تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول 13.2% من مجموع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، والمقدرة بنحو 1.03 تريليون درهم، على الرغم من التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية منذ الربع الثاني من العام الجاري، بسبب جائحة كوفيد-19، واعتماد العديد من الحكومات سياسات الإغلاق.

وأظهرت البيانات ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام، مقارنة مع الربع الثاني من 2020 بنسبة 36.2%، بعد أن بلغ إجمالي قيمة التجارة نحو 49 مليار درهم، مقابل نحو 36 مليار درهم للربع الثاني من العام ذاته، واقترب من الإجمالي المسجل في الربع الأول من العام والبالغ 51 مليار درهم.

وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى قيمة شهرية للتجارة الخارجية بين الجانبين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 18.44 مليار درهم، تلاه شهر يناير بنحو 17.5 مليار درهم، ثم شهر فبراير بنحو 17ـ03 مليار درهم، وشهر مارس بنحو 16.7 مليار درهم، ما يشير إلى التحسن القوي في الحركة التجارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتجاوزها للمستويات الشهرية المسجلة قبل تفشي جائحة كوفيد-19 أواخر الربع الأول من 2020.

وتوزعت تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، إلى واردات بقيمة 97.1 مليار درهم، وصادرات بقيمة 19.9 مليارات درهم، وإعادة تصدير بقيمة 19.2 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع خلال هذه الفترة 10.379 مليون طن، توزعت بواقع 8.23 مليون طن واردات و1.69 مليون طن صادرات غير نفطية، و44.1 ألف طن إعادة تصدير.

ووفقاً لبيانات المركز، جاءت إيطاليا في صدارة قائمة أكبر دول الاتحاد الأوروبي تجارة مع الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، بحصة بلغت 20% وبقيمة بلغت نحو 27.3 مليار درهم، تلتها كل من ألمانيا بحصة 17.36%، ثم المملكة المتحدة بحصة بلغت 16.2%، وفرنسا بحصة بلغت 9.98%، ثم بلجيكا بحصة بلغت 8.3%، لتستحوذ بذلك الدول الخمس معاً على نحو 71.8% من تجارة الدولة الاتحاد الأوروبي، بإجمالي قيمة تجارة بلغ نحو 80 مليار درهم.

وتضمنت قائمة أبرز سلع التجارة الخارجية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في جانب الواردات، السيارات والأدوية والمعادن الثمينة كالذهب، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين الخام ونصف مشغول، والألماس وحلى المجوهرات، وأجزاء المركبات الجوية، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والعطور، فيما تصدر الذهب والألومنيوم الخام قائمة الصادرات السلعية الإماراتية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاهما الألماس والحلي والمجوهرات وألواح وقضبان وزوايا حديد أو صلب ومقاطع وأنابيب مواسير، وكابلات كهربائية.

ويعكس حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، نجاح الدولة في مواجهة تحديات الجائحة، بفضل القدرات التجارية العالية للدولة وإمكاناتها التصديرية المتنامية، حتى في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على أنشطة التجارة في مختلف أرجاء العالم، ونجاعة الجهود التي اتخذتها الدولة منذ بداية الجائحة والتي انصبت على ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز نموها، ودعم الشركات الإماراتية المنتجة والمصدرة، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية للدولة.



