«مالية أبوظبي» تطلق مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية في أبوظبي مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم بهدف دعم مجموعة من القطاعات، والتي تعكس التزام الدائرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة.

وتعمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة، وهي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» وبنك أبوظبي الأول، على توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية.

وتم تمويل المبادرة من قبل مبادرة «غداً 21» للضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام أبوظبي المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

وتدعم المبادرة في مرحلتها الأولى الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية على أن تتضمّن في المستقبل المزيد من البنوك والقطاعات.

كما تحفّز المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها ستعمل على تسريع دفع مستحقاتها مما يسهم في التقليل من تكلفة رأس المال المتداول، وقد استحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 29% من الناتج المحلي الإجمالي و44% من الاقتصاد غير النفطي في عام 2019، لذا فإنّ دعم هذه الشركات يعدّ غاية في الأهمية، كونه يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي المعرفي في الإمارات.