توقع نمو اقتصاد الأردن 2.5% في 2021

عَمان (رويترز) - قال وزير المالية الأردني: إن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5% في 2021 إثر انكماش بنسبة ثلاثة بالمئة في 2020، بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.

وأبلغ الوزير محمد العسعس البرلمان أن توقعات 2021، المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

وأضاف العسعس أن الهدف الرئيس لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو ضمان الاستقرار المالي.

وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

في غضون ذلك، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي بالمملكة.