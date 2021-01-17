«جمارك أبوظبي» تنجز التحول الرقمي لجميع خدماتها عبر «تم»



أبوظبي (وام) أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجاز التحول الرقمي لجميع خدماتها بنسبة 100% عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، مما يسهم في الارتقاء بمستوى المنظومة الجمركية ويحقق رضا وسعادة المتعاملين.

وتضم الخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 40 خدمة رئيسة متكاملة، تجسد متانة البنية التحتية المتطورة والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها الإدارة، في ظل خدمات جمركية ذكية ومبتكرة.

كما تتيح الخدمات الرقمية المتكاملة إتمام عمليات الدفع الرقمي لـ 18 خدمة عبر «سداد أبوظبي»، منصة الدفع الرقمية الموحدة ضمن منظومة «تم»، وذلك في خطوة تعكس أهمية التحول الرقمي في التيسير على المتعاملين من المستثمرين والتجار

والمخلصين الجمركيين وإنجاز معاملاتهم من أماكنهم، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تيسير حركة التجارة.

وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن إنجاز التحول الرقمي لجميع خدماتنا الرئيسة بنسبة 100% يأتي في إطار استراتيجية الإدارة نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات جمركية رقمية متكاملة، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات الجمركية بسلاسة، ويسهل حركة التجارة ويحفز الأعمال والاستثمار في مجتمع أبوظبي.

وأضاف أن إنجاز التحول الرقمي لكافة خدمات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جاء في إطار جهود حكومة أبوظبي التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية، بما يعزز استدامة الخدمات الرقمية ويوفر أعلى مستويات الراحة والمرونة للمتعاملين.

وبلغ عدد الزيارات التي تم توفيرها على متعاملي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، الناتج عن استخدام القنوات الرقمية للتقديم على الخدمات، أكثر من 2.739 مليون زيارة خلال عام 2020، فيما وصل عدد أيام العمل التي تم توفيرها على موظفي الجهات الحكومية، الناتج عن استخدام القنوات الرقمية للتقديم على الخدمات، نحو 56.48 ألف يوم عمل.

ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الأنظمة الإلكترونية للإدارة العامة لجمارك أبوظبي 95% خلال العام 2020، ما يعكس نجاح عملية التحول الرقمي في جمارك أبوظبي بما يلبي تطلعات متعامليها.

وتُمكّن الخدمات الرقمية المتعاملين من إنجاز الخدمات الجمركية المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة «تم» من خلال البحث عن الخدمة في محرك البحث، ومن ثم اختيار الخدمة المطلوبة والدخول للخدمة باستخدام الهوية الرقمية، وبعد ذلك يتم تعبئة نموذج الإفصاح الجمركي وإرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب، إضافة إلى دفع الرسوم ومن ثم طباعة البيان الجمركي، ليحصل المتعاملون على الخدمات الجمركية من موقعهم أينما كانوا، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة وفي دقائق معدودة.

يذكر أن الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مؤخراً تتيح العديد من المزايا، منها الإفصاح الجمركي لجميع الفئات من المخلصين، سواء كانوا شركات أو أفراداً، كما توفر مجموعة من الخواص الجديدة التي لم تكن متوفرة من قبل، ومنها حفظ المسودات للرجوع إليها لاحقاً، إضافة إلى إمكانية التقديم للحصول على جهات القيد مرة واحدة، وتتبع حالة جميع الطلبات والدخول الذكي الآمن باستخدام الهوية الإماراتية، فضلاً إمكانية عن تحديد أمكان الأخطاء «النواقص» عند التقديم من خلال آلية متقدمة للبحث.



