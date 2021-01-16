«تنظيم الاتصالات» تحجب الرسائل التسويقية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة حجب الرسائل التسويقية، بالتعاون مع المرخص لهم في الدولة، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، وبهدف الحد من الرسائل التسويقية الاقتحامية عبر الهاتف المتحرك، وبموجب هذه المبادرة، يمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك إرسال رسالة نصية على الرقم 7726 تحتوي على كلمة Ball، وسيقوم المرخص لهم بحجب جميع الرسائل النصية التسويقية التي تبدأ بـAD- التي ترسل للعميل.

وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن التغييرات الجديدة التي تجريها الهيئة للحد من الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها عبر الهاتف المتحرك، وتود الهيئة تقديم الشكر للمرخص لهم في الدولة على تطبيق هذه المرحلة من المبادرة.