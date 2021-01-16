«كهرباء دبي» تعتمد 1500 مقترح ضمن برامج الأفكار

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتمادها أكثر من 1500 فكرة قدمها موظفوها ومتعاملوها، وذلك من بين الأفكار والمقترحات التي تلقتها منذ بداية عام 2020 عبر قنوات شملت منصة «أفكاري»، وهي منصة إلكترونية داخلية لموظفي الهيئة تهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وبرنامج مجلس محمد بن راشد الذكي وبوابة الاقتراحات الموحدة لحكومة دبي، وذلك من خلال إعطاء الفرصة للموظفين والمتعاملين للمشاركة في تطوير خدمات وعمليات الهيئة، عبر الاستماع إلى أفكارهم وملاحظاتهم.

وأطلقت الهيئة العديد من الحملات استناداً إلى الأفكار التحسينية التي قدمها موظفوها من خلال منصة «أفكاري». كما تلقت الهيئة الأفكار والملاحظات من خلال مجلس محمد بن راشد الذكي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة الفرصة لسكان دبي ومحبيها حول العالم لتقديم الأفكار المبتكرة والملاحظات التطويرية، التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بالصدى الطيّب والإيجابي لبرامج التطوير التي أطلقتها الهيئة عبر مختلف المنصات الداخلية والخارجية للهيئة، حيث ترجم الموظفون والمتعاملون اهتمامهم بهذه البرامج إلى مشاركات فاعلة من خلال الأفكار والمقترحات المقدمة.

وتابع معالي الطاير بالقول: «تعمل الهيئة من خلال برامج الأفكار والمقترحات على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.