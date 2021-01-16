«تريندز» ينظم ندوة حول «نماذج نمو الاقتصاد العالمي»

أبوظبي(الاتحاد)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بعد غد الثلاثاء الموافق ندوة عن بُعد تحت عنوان: «النماذج الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي في الخمسين عاماً القادمة»، وذلك عبر بث مباشر على قناتي المركز الرسميتين على موقع يوتيوب باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتعد هذه الندوة بمثابة أولى الفعاليات ضمن منتدى «الاتجاهات المستقبلية: العالم في عام 2071» الذي أعلن عنه مركز «تريندز»، بهدف استشراف مسارات التحولات العالمية خلال الخمسين عاماً القادمة في المجالات كافة، والسبل الكفيلة بمساعدة حكومات الدول على الاستعداد الأمثل لتحديات المستقبل.

ويشارك في هذه الندوة كوكبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في الشأن الاقتصادي، هم: أ.محمد حمداوي الباحث الاقتصادي في مركز «تريندز»، وأ. بدر العبد القادر الخبير الاقتصادي في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية، ود.خوسيه رونالدو جونيور مدير سياسات وبحوث الاقتصاد الكلي في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، البرازيل.