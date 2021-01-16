44 زيارة تعزز تواصل غرفة عجمان مع أعضائها

عجمان(وام)

تسعى غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تعزيز تواصلها المباشر مع أعضائها من المنشآت، عبر فرق عمل الزيارات الميدانية بهدف رصد المقترحات والأفكار البناءة والوقوف على التحديات المحتملة وسبل معالجتها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار عبدالله المحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء بغرفة عجمان إلى تكثيف تواصل الإدارة مع أعضاء غرفة عجمان، خلال العام 2020، وتنفيذ 28 زيارة لعدد من مصانع وشركات الإمارة، والتواصل مع 1275 عضواً من أعضاء الغرفة للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي وفرتها الغرفة، خلال العام الماضي، ضمن حزم التحفيز والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص، والتي وجهت بها القيادة الرشيدة.

وأضاف النعيمي أن مكتب علاقات ودعم الأعضاء عمِد إلى تنويع تواصله مع الأعضاء من خلال تنظيم لقاءات لرصد المقترحات، واستشراف المستقبل وتبادل الخبرات والآراء بين الحضور.

من جانبها، أكدت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان، حرص الإدارة على دعم أصحاب المشاريع الوطنية في الإمارة، بحيث تم تنظيم 22 ورشة تدريبية في مختلف التخصصات، خلال العام 2020، إلى جانب زيارة 16 مشروعاً وطنياً في إمارة عجمان.

وأشادت بحرص وتوجيهات مجلس إدارة غرفة عجمان على تقديم الدعم الممكن للمشاريع الوطنية.