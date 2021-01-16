«مضياف» يختتم «برنامج التدريب الشتوي»

دبي (الاتحاد)

اختتم فريق «مضياف» بكلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» برنامج التدريب الشتوي الذي عقد على مدار أربعة أسابيع، خلال العطلة المدرسية بنظام التعلم عن بُعد، وذلك بمشاركة 78 طالباً وطالبة ممن تراوحت أعمارهم ما بين 16 و19 عاماً.

وحقق البرنامج الذي تضمن 4 دورات متكررة نسبة نجاح ورضا من المشاركين بلغت 97%، علماً بأنه تم إقامة الدورة الأولى من 13 - 17 ديسمبر، والثانية من 20 - 24 ديسمبر، أما الدورة الثالثة فكانت من 27 - 31 ديسمبر، والرابعة عقدت من 3 - 7 يناير 2021.

وشمل البرنامج محاضرات متخصصة، وأنشطة تفاعلية، وجلسات افتراضية لمتحدثين من ذوي الخبرة في قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة والفعاليات، وغيرها من القطاعات المهمة مثل القطاع الصحي والعقاري، وكذلك ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية، وفي ختام البرنامج حصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة.