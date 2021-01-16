انطلاق أوّل رحلات «ويز إير أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس الأول، الرحلة الافتتاحية لشركة «ويز إير أبوظبي» أحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من مطار أبوظبي الدولي إلى أثينا، حيث غادرت طائرتها من طراز إيرباص A321neo، التي تتميز بأقل بصمة بيئية ممكنة، في تمام الساعة 12:30 وفقاً للتوقيت المحلي لدولة الإمارات، متجهة إلى العاصمة اليونانية. حضر استعدادات إطلاق أول رحلات «ويز إير أبوظبي» كل من شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وكيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي».

وتشمل شبكة الوجهات التي تخطط «ويز إير أبوظبي» لربطها مع أبوظبي، كلاً من، أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب اعتزامها إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة. وتأسست شركة «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز «إيه 320» و «إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران.