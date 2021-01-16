افتتاح مشاريع استثمارية في «الحي التراثي» بعجمان

عجمان (وام)

افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط جملة من المشاريع الاستثمارية في مشروع الحي التراثي في إمارة عجمان. ودشن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي عدداً من المحال التجارية والمقاهي ومحلات التحف والعملات والعطور.

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي: إن ما رأيناه اليوم في مشروع الحي التراثي يظهر فكر الشباب ورغبتهم بالمحافظة على هويتهم الأصيلة والانطلاق في مشاريع جديدة وسط بيئة مثالية توفر كل مقومات النجاح والاستمرارية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مشروع الحي التراثي يعد نجاحاً جديداً يضاف لسجل النجاحات التي حققتها الإمارة، إذ يجذب إليه المواطنين والمقيمين والزائرين ويقدم خدمات متنوعة.

