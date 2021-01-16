مطار رأس الخيمة يربط الإمارة بوجهات جديدة في الهند

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي أمس عن تعزيز علاقة الشراكة القائمة مع «سبايس جيت» الهندية من حيث عدد المسافرين، وإضافة وجهات جديدة تربط الإمارة مع العديد من المدن والأقاليم في الهند.

وسيكون متاحاً أمام المسافرين مع شركة «سبايس جيت»، الوصول مباشرة إلى مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور من رأس الخيمة، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات على محور دلهي - رأس الخيمة - دلهي.

وتأتي إضافة الوجهات الخمس الجديدة وزيادة عدد الخدمات من مطار أنديرا غاندي الدولي بعد شهرين فقط من قيام شركة الطيران بتشغيل أولى رحلاتها إلى دلهي من مطار رأس الخيمة الدولي.

وقال أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سبايس جيت»: «يسعدنا الإعلان عن إضافة مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور إلى جدول رحلاتنا بين الهند ورأس الخيمة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتنا من وإلى دلهي.

ويوضح هذا مدى الطلب على خدماتنا، وأننا قادرون على مواجهة الانخفاض العام في نشاط قطاع الطيران.

ويرجع هذا إلى الخدمات المتميزة والقيمة المضافة والخيارات المناسبة التي نقدمها للركاب».

وأضاف: حققنا أعلى معدلات إشغال وبنسبة تزيد عن 90% في الهند لمدة خمس سنوات.









