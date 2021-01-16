مبيعات قياسية لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

بلغت مبيعات ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة مستوى قياسياً في 2020 وصل إلى 56.9 مليار دولار، وفق تقرير لشركة «أن بي دي غروب» الجمعة يؤكد الأداء الإيجابي في القطاع بدفع من تدابير الحجر المنزلي.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات العاملة في القطاع بنسبة 27 % ما يوازي 12 مليار دولار إضافي مقارنة مع عام 2019.

كذلك كان ديسمبر الفائت الأكثر درّاً للأرباح في تاريخ ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، مع إيرادات تراكمية بلغت 7.7 مليار دولار، في ارتفاع بنسبة 25 % أو 1.5 مليار دولار مقارنة مع ديسمبر 2019.

وتأتي الأكثرية الساحقة من المبيعات من المضامين المتصلة بألعاب الفيديو، سواء تلك المباعة بصورة غير افتراضية.