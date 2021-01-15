مشاريع أبوظبي العقارية.. نمو المبيعات رغم تراجع المعروض

سيد الحجار (أبوظبي)

شهد القطاع العقاري في أبوظبي تغيرات جذرية خلال العام 2020، في ظل تراجع وتيرة طرح المشاريع الجديدة، مقارنة بالأعوام السابقة، مع تسجيل زيادة كبيرة في مبيعات المشاريع التي تم طرحها خلال الأشهر الأخيرة، مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري في أبوظبي يتميز بالمرونة والاستقرار، موضحين أن تراجع وتيرة طرح المشاريع الجديدة، يسهم في امتصاص المعروض الزائد من السوق، ويدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وطرحت شركة الدار العقارية، مشروع «نويا»، في جزيرة ياس، بتكلفة إجمالية 940 مليون درهم، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يوفر المشروع 510 وحدات سكنية، تشمل فللا ذات 4 غرف، ومنازل تاون هاوس مؤلفة من غرفتين و3 غرف، والمتاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات، بأسعار تبدأ من 1,49 مليون درهم.

وتم بيع كامل وحدات المشروع، خلال ساعات من الطرح، وبما يعكس وجود طلب حقيقي بالسوق، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد- 19. وقال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية إن مشروع «نويا» يعد أول مشاريع «الدار» خلال عام 2020، وأول مشاريعها بعد جائحة «كورونا»، والتي فرضت متغيرات عديدة على الاقتصاد الكلي، موضحاً أن بيع كافة وحدات المشروع خلال أربع ساعات من اليوم الأول لطرحها للبيع، ليحقق المشروع مبيعات بقيمة مليار درهم، يعكس قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، وثقة العملاء في مشاريع «الدار». وقال العميرة إن العام الماضي شهد إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات المحفزة للاقتصاد، والتي أسهمت في مساعدة القطاع العقاري على تجاوز التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، وهو ما انعكس على تحسن الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، موضحاً أن الإقبال على وحدات مشروع «نويا» يظهر وجود طلب قوي على المشاريع المتميزة ذات الأسعار التنافسية.

تنوع المعروض

ومن جهته، أكد قال المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية إن السوق العقاري بأبوظبي يتميز بالمرونة والاستقرار، موضحاً أن تراجع وتيرة طرح المشاريع الجديدة خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019، يسهم في امتصاص المعروض الزائد من السوق، ويدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مستقراً مع زيادة التوازن بين العرض والطلب، وتميز المشاريع الجديدة بالتنوع والانتشار من خلال وجودها في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، وتوفر مختلف فئات العقارات من أراضٍ وشقق وفلل سكنية وتاونهاوس، فضلاً عن توفر وحدات تناسب كافة شرائح المشترين والمستثمرين، من خلال مشاريع الإسكان الفاخر، أو تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط. وكان العام 2019، قد شهد طرح نحو 12 مشروعاً جديداً توزعت على 9 مواقع بمختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتوفر أكثر من 6200 قطعة أرض، ونحو 3 آلاف شقة وفيلا سكنية. وقال العفيفي إنه رغم تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، إلا أن العام الماضي شهد العديد من المؤشرات الإيجابية بالسوق العقاري، سواء من حيث مبيعات المشاريع العقارية، فضلاً عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية بالإمارة.

وبحسب إحصائيات دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة العام السابق.

كما ارتفعت قيمة التداولات العقارية في الإمارة، بنسبة 34% لتصل إلى 6.3 مليار درهم في أبريل 2020 من خلال 2,617 صفقة عقارية، وذلك مقابل ما قيمته 4.7 مليار درهم، من خلال 1,840 صفقة، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

شرائح متنوعة

وكشفت شركة ريبورتاج العقارية مؤخراً عن تحقيق مبيعات تتجاوز 812 مليون درهم خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 362 مليون درهم. وأكدت الشركة أن العام 2020 شهد طرح «ريبورتاج» عدداً من المشاريع الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي اجتذبت شرائح متنوعة من المشترين في ظل توفير طرق سداد ميسرة وعروض خاصة وأسعار تنافسية.

وكشفت «ريبورتاج» مطلع العام الماضي عن مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يوفر نحو 463 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 200 استوديو، و144 شقة مؤلفة من غرفة وصالة، و94 شقة ذات غرفتين، و7 شقق مؤلفة من 3 غرف، إضافة إلى شقتين ذات 4 غرف، بجانب 16 وحدة تاون هاوس.

مساكن المواطنين

وخلال شهر يوليو الماضي تم إطلاق مشروع شمال بني ياس السكني، والذي يندرج ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، حيث تم اعتماد ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لشركة مُدن العقارية لبناء 1365 مسكناً للمواطنين بتكلفة 3.2 مليار درهم.

ويضم المشروع، مجموعة متنوعة من تصاميم المباني، إضافة إلى أكثر من 3400 فيلا. وينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين، تشمل المرحلة الأولى أعمال البنية التحتية وبناء أكثر من 1365 فيلا سكنية، بينما من المتوقع ترسية المرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2021.

مشاريع عقارية

شهد العام 2020، توقيع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) وشركة الدار العقارية «الدار» مذكرة تفاهم، تتولى «الدار» بموجبها إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسة لحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم، أكبرها مشروع «مدينة الرياض»، ومشروع «شمال بني ياس»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي تضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها نحو 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري في الإمارة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيهات اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية.