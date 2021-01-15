ارتفاع الذهب بفضل آمال التحفيز الأميركي

لندن (رويترز)

صعد الذهب أمس، إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أميركية كبيرة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضاً بفضل موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1851 دولاراً. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «التحفيز سيكون إيجابياً لأسواق الأصول، وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي، أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة، أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم».

لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات، ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود. وكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار الخميس لتنشيط الاقتصاد وتسريع عمليات التحصين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا. وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس إنه لا يرى مبرراً للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ للبنك المركزي في ظل أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيداً عن أهدافه للتضخم والتوظيف. ويضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطاً على عوائد السندات الحكومية، ويفيد الذهب الذي لا يدر عائداً. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.