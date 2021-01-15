انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر

واشنطن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية مجدداً في ديسمبر، إذ أدت إعادة فرض إجراءات لإبطاء انتشار كوفيد-19 إلى خفض الإنفاق على المطاعم، وتقليص الحركة إلى مراكز التسوق، في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد الكثير من سرعته في نهاية 2020.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض المبيعات 1.4 بالمئة بدلاً من 1.1 بالمئة في السابق. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تستقر مبيعات التجزئة دون تغيير في ديسمبر.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، هبطت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة الشهر الماضي، بعد تراجع عُدل بالخفض بنسبة 1.1 بالمئة في نوفمبر.

وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقديرات السابقة انخفضت 0.5 بالمئة في نوفمبر.