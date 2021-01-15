اقتصادية دبي تخالف 9 منشآت تجارية

دبي (الاتحاد)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أمس بمخالفة 9 منشآت تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، ومن بينها عدد من صالات كمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. كما تركزت المخالفات الأخرى في محال الأسواق المفتوحة في نايف والرقة والمراكز التجارية. وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 732 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل الأنشطة التالية، خدمات وتعهدات رياضية، وصالة كمال الأجسام، خدمات متابعة المعاملات، تجارة مواد البناء، تجارة عدد وأدوات الورش، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة.

وأشارت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae