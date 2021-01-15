«كهرباء ومياه دبي» تدعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات «كوفيد- 19»

دبي (الاتحاد)

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على دعم جهود إمارة دبي لتجاوز الظرف الاستثنائي العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد /‏‏‏‏كوفيد- 19/‏‏‏‏ من خلال الوقوف صفاً واحداً وتعاضد جميع فئات المجتمع وتبنيها قيماً إنسانية مشتركة، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء.

وتسخر الهيئة كافة قدراتها وطاقاتها لدعم المساعي الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة، ويؤكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص، وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات للمحافظة على منظومة العمل الحكومي المتميز الذي حققت من خلاله الدولة مكانة ريادية عالمية على مر السنوات.

ودعمت الهيئة مبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من خلال توفير الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد /‏‏‏‏كوفيد-19/‏‏‏‏، إضافة إلى تطوع عدد كبير من موظفي الهيئة لمساندة خط الدفاع الأول، حيث أثبتوا جاهزيتهم العالية والتزامهم بالتدريب واتباع جميع التدابير الوقائية، وتقديراً لجهودها كرّمت مؤسسة «وطني الإمارات» الهيئة لدورها في إنجاح المبادرة وإبراز صورة مشرفة عن تعاضد وتلاحم المجتمع الإماراتي.

وجسدت مساهمة موظفي الهيئة أسمى صور المشاركة الشعبية الفعالة والتماسك والتكاتف والُّلحمة المجتمعية التي تتميز بها دولة الإمارات، ويسهم الموظفون في مواجهة الجائحة، من خلال اتباعهم كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، إلى جانب مواصلة عملهم الدؤوب لضمان استمرارية خدمات الهيئة الحيوية من كهرباء ومياه لإمارة دبي على مدار الساعة، علاوة على مشاركتهم النبيلة في مواجهة هذه الأزمة عبر أعمالهم التطوعية بنوعيها الميداني والافتراضي.

وتتيح الهيئة لمتعامليها، من خلال بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة عالمية المستوى الحصول على جميع خدماتها في أي وقت، ومن أي مكان باستخدام التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الإلكتروني، بما يضمن سلامة كافة المعنيين وأفراد المجتمع، كذلك تقدم الهيئة خيارات عدة لتسديد الفواتير بشكل مريح عبر قنوات مختلفة توفرها للمتعاملين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها خدمة الدفع عن طريق تطبيق «دبي الآن» /‏‏‏‏Dubai Now/‏‏‏‏ التابع لدائرة دبي الذكية والذي تم من خلاله إنجاز أكثر من 650 ألف عملية دفع في 2020، فيما تم إنجاز أكثر من 490 ألف عملية عبر أجهزة اتصالات للدفع الآلي وما يزيد عن 4 ملايين عملية عبر القنوات الذكية لأكثر من 24 بنك في الدولة، علاوة على ذلك توفر الهيئة خدمة «تيسير» - منصة التحصيل الذكي لدفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني - وخدمة الدفع بواسطة Apple Pay، وتحرص الهيئة على توفير هذه الخدمات المشتركة في جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، والتي تم تحويلها هذا العام إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100 %.

وتعاون مجلس الشباب في الهيئة مع المؤسسة الاتحادية للشباب لنشر حملة توعوية تحت وسم #خلك_واعي_ومسؤول للتركيز على التزام الهيئة والشباب بجميع التدابير الوقائية والاحترازية وجهودهم الحثيثة لمواصلة العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة.. كما عمم المجلس على جميع شباب الهيئة دليل المؤسسة الاتحادية للشباب أكبر و أول دليل يحتوي على 100 فكرة لاستثمار طاقات الشباب ووقتهم خلال فترة التعقيم الوطني.

وأطلقت الهيئة بالتعاون مع «اينوك» و «أدنوك» برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطات الوقود المنتشرة في مختلف أرجاء دبي.. وتطبق الهيئة إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم جميع مرافقها بشكل منتظم ومستمر، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والصحية مستخدمة أكفأ أنواع المعقمات والمطهرات المعتمدة لضمان صحة وسلامة موظفيها وكافة المعنيين، علاوة على توفير الأقنعة الطبية والمطهرات لجميع الموظفين في أماكن العمل ووسائل النقل التابعة للهيئة.

وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والاختصاصيين من القطاعين الحكومي والخاص.. نظمت الهيئة خلال الأشهر الماضية عدة حملات توعية وتدريبية افتراضية عبر منصاتها المختلفة لتعزيز وعي موظفيها حول سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا /‏‏‏‏كوفيد- 19/‏‏‏‏ وضمان مواصلة تقديم جميع خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية. وأقامت الهيئة 70 ورشة عمل توعوية، و54 جلسة استشارية عبر الإنترنت ونشرت من خلال منصات الاتصال الداخلي جملة من المواد التوعوية لتعريف موظفيها بالقواعد الإرشادية، والإجراءات الاحترازية والوقائية وممارسات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي.. كذلك أطلقت الهيئة 443 برنامجاً تدريبياً ودورة تعليمية لمتابعة تطوير وتدريب الموظفين، والمحافظة على معايير التميز التي تتبناها الهيئة حتى خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

وتحرص الهيئة على إيصال رسائل التوعية إلى جميع الموظفين، وتقديم النصائح حول التباعد الجسدي والنظافة والطرق المثلى لاستخدام الأقنعة الطبية والقفازات وكيفية التخلص منها، إضافة إلى توفير أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد، وإرشادات حول التعامل مع كافة فئات المجتمع مثل أصحاب الهمم، وكيفية دعمهم للوقاية من الفيروس.