أرباح «جيه. بي مورجان» تقفز بفعل الاستثمار المصرفي

نيويورك (رويترز)

أعلن جيه.بي مورجان آند تشيس أمس، ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام، إذ عوض تعزز أنشطة التداول والاستثمار المصرفي تراجعاً ناجماً عن تأثير انخفاض أسعار الاقتراض على الدخل من الفائدة.

وارتفع صافي الربح إلى 12.1 مليار دولار، أو ما يعادل 3.79 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، من 8.5 مليار دولار، أو 2.57 دولار للسهم قبل عام. وزادت الإيرادات ثلاثة بالمئة إلى 30.2 مليار دولار. وفي الربع الرابع، تلقت أرباح جيه.بي مورجان الدعم من انخفاض مخصصات القروض، بينما عززت الإيرادات من أسواق المالي والاستثمار المصرفي أرقامه أيضاً.