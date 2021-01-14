الذهب يرتفع مع تعزز آمال التحفيز

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الخميس إذ عززت بيانات تُظهر ضعف سوق العمل الرهانات على مزيد من التحفيز الحكومي مما دعم جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم وضغوط قوة الدولار.

وبحلول الساعة 15.56 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1847.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1846.70 دولار.

وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا «هذه القفزة الكبيرة تذكير للجميع بأن وضع سوق العمل مازال مريعا، وستسوغ مزيدا من التحفيز،» مضيفا أن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا مازالت داعمة للذهب.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم عن مقترح لحزمة تحفيز قد تتجاوز 1.5 تريليون دولار.

وواصل الدولار في هذه الأثناء تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.7 % إلى 25.57 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.5 % إلى 1109.98 دولار بينما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 2391.08 دولار.