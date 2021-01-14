الأسهم العربية تحقق مكاسب أسبوعية





دبي (رويترز) - تراجعت مؤشرات الأسهم بأسواق السعودية والإمارات اليوم الخميس بسبب نزول أسعار النفط، لكنها ظلت تحقق مكاسب أسبوعية، في حين ختمت الأسهم القطرية والمصرية الأسبوع على ارتفاع.

انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا وإغلاقات جديدة في الصين، ما طغى على تأثير مؤشرات إيجابية من بيانات الاستيراد الصينية، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وتراجع المؤشر الرئيس في السعودية 0.2 % في حين انخفض سهم مصرف الراجحي وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.4 % لكل منهما. لكن المؤشر حقق مكسباً أسبوعياً 1.9 %.

وضغطت أسهم العقارات على مؤشر دبي الرئيس الذي تراجع 0.7 %، في أول هبوط له هذا الأسبوع.

وكان سهم إعمار العقارية الأسوأ أداء إذ نزل 1.5 % في حين انخفض سهم داماك العقارية 3.4 % وتراجع سهم إعمار مولز واحدا بالمئة.

ورغم ذلك سجل المؤشر مكسباً للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع نحو ثلاثة بالمئة.

وفي أبوظبي، خسر المؤشر الرئيس 0.5 % في أول تراجع له أيضا خلال الأسبوع، وثاني هبوط له خلال عشر جلسات تداول بالعام الجديد. وارتفع نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع.

ونزل سهم بنك أبوظبي الأول، 0.4 % اليوم، في حين تراجع سهم شركة اتصالات 0.6 %.

وفي البحرين، زاد المؤشر 0.5 % إلى 1459 نقطة، كما صعد مؤشر الكويت 0.4 % إلى 6183 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق مسقط 0.9% ليسجل 3639 نقطة.

في قطر، تقدم المؤشر الرئيس 0.4 % مدعوما بمكاسب 4.3 % حققها سهم صناعات قطر وارتفاع 0.9 % لسهم مصرف قطر الإسلامي. وصعد المؤشر نحو اثنين بالمئة للأسبوع بأكمله.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري 0.6 %، مدعوماً بشكل أساسي من صعود سهم الشركة الشرقية للدخان 5.7 %. وحقق المؤشر زيادة أسبوعية 4.6 %.

كما أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط تداولات غلب عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.27 % إلى 1722.34 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 7.8 مليون دينار مقارنة مع 4.6 مليون في الجلسة السابقة.