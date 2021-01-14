«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة والدوحة

الشارقة (وام)

أعلنت «العربية للطيران» عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، بدءاً من 18 يناير الجاري.

وقالت الشركة «يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر».

وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.