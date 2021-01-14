احتياطي «المركزي الإماراتي» من الذهب يرتفع 165٪ إلى 10.7 مليار درهم





يوسف البستنجي (أبوظبي)

نمت احتياطيات المصرف المركزي من الذهب إلى 10.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة بلغت قيمته 6.7 مليار درهم، بنسبة نمو 165٪ خلال 11 شهراً م العام الماضي، بحسب الإحصائيات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي 351.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2020 موزعة على 320 مليار درهم حسابات جارية وودائع لدى البنوك بالخارج، و2.64 مليار درهم أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 3.77 مليار درهم، وموجودات أخرى غير مصنفة بقيمة 33.9 مليار درهم.

ويزيد صافي احتياطيات مصرف الإمارات المركزي بنحو 70 مليار درهم فوق الحد الأدنى المطلوب وفقاً لقانون المصرف.

إلى ذلك، ارتفع النقد المصدر بقيمة 20 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2020 فبلغ 114 مليار درهم بنهاية نوفمبر لماضي، مقارنة مع 94 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019.

وأما موجودات القطاع المصرفي الإجمالي، فقد بلغت 3.2 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة مع 3.08 بنهاية عام 2019، ما يشير إلى زيادتها بنحو 120 مليار درهم خلال الفترة.

وضخت البنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً) نحو 19 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاعات الأعمال ليبلغ رصيد محفظة الائتمان المصرفي 1.6115 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة مع 1.5925 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2019.

وأما إجمالي الودائع المصرفية خلال الفترة ذاتها، فزادت بقيمة 6 مليارات درهم لتبلغ 1.876 تريليون درهم.

إلى ذلك تظهر البيانات أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها بلغت 19.4 مليون شيك بقيمة إجمالية 904 مليارات درهم خلال 11 شهراً من 2020.



