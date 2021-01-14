اقتصاد ألمانيا ينكمش 5% خلال 2020

برلين (رويترز) - أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن اقتصاد ألمانيا انكمش على نحو أقل من المتوقع عند خمسة بالمئة في 2020 إذ ساهم التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي دون توقع رويترز لتراجع 5.1% وهو أقل شدة من الانكماش القياسي البالغ 5.7 % الذي عانت منه ألمانيا في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.