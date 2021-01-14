مصر تحقق فائضاً في الموازنة

القاهرة (رويترز) -

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، في بيان إن العجز الكلي للموازنة بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام، مضيفاً أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه.

ولم يشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصرفي أول من يوليو حتى نهاية يونيو.

وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020، مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزاً قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

وقالت وزارة المالية في وقت لاحق من اليوم في بيان صحفي إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو عشرة بالمئة في النصف الاول من 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه.