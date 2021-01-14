انطلاق أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» إلى أثينا غداً



رشا طبيلة (أبوظبي)

تنطلق غدا أولى رحلات شركة «ويز إير أبوظبي»، الناقل الوطني الأحدث في الإمارات، إلى أثينا، حيث تم بيع جميع تذاكر تلك الرحلة، بحسب جوزيف فارادي رئيس مجلس إدارة «ويز إير أبوظبي».

وقال فارادي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت افتراضياً اليوم :«شهدنا استجابة استثنائية تجاه الطلب على رحلاتنا بأبوظبي، حيث تم بيع لغاية الآن 3 آلاف تذكرة، ونستهدف أن يصل أسطولنا إلى 50 طائرة خلال عشر سنوات».

وأشار إلى أن شركة الطيران «ويز إير» القابضة، نقلت نحو 250 مليون مسافر منذ انطلاقها قبل 16 عاماً، وتضم أسطولاً مكوناً من 136 طائرة وتسير إلى 920 وجهة في 47 دولة.

من جهته، قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي» خلال الإحاطة الإعلامية:«تضيف ويز إير أبوظبي 20 طائرة جديدة من طراز إيرباص A321KL R بحلول عام 2023 والتي ستسهم في تعزيز وصول الناقلة من أبوظبي إلى وجهات يصل إجمالي سكانها إلى نحو 5 مليارات نسمة على بعد 8 ساعات من أبوظبي».

وأضاف:«نطمح إلى ريادة قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة من خلال أسطول من 50 طائرة خلال العقد القادم».

وأشار شايك إلى أن ويز إير أبوظبي تخطط إلى ربط أبوظبي بـ 13 وجهة في 11 دولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأبرزها تل أبيب التي تنطلق في فبراير، إلى جانب أثينا التي تنطلق غداً في 15 يناير، وتليها ثيسالونيكي بداية الشهر المقبل.

وتتمثل الوجهات الـ 13 بالإسكندرية، وأثينا، وبوخارست، وبودابست، وكلوج نابوكا، وكاتووايس، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، وصوفيا، وثيسالونيكي، ويريفان وتل أبيب، فيما تتراوح أسعار تلك الوجهات من 99 درهماً وتصل إلى 219 درهماً.

وتعمل الشركة حالياً من خلال أسطول طائراتها الذي يتألف من 4 طائرات إيرباص A321neo.

