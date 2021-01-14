«أبوظبي العالمي» يستضيف ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز عدة في العاصمة أبوظبي، الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 20 يناير 2021، والذي سيعقد افتراضياً هذا العام، حيث تهدف الدورة الثالثة من الحدث، الذي يعقد تحت شعار «تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل»، إلى استعراض الخطوات التي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن.

وسوف يسلّط ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، الذي يقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الضوء على القضايا الملحّة في مجال التمويل المستدام، فيما سيستعرض أيضاً التقدّم الملحوظ الذي حققته شبكة شركاء سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال. وسيضمّ الحدث نخبة من المتحدثين، كما سيجمع كبار الشخصيات وصنّاع القرار في مجال التمويل المستدام، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والبنوك والمؤسسات المالية ومديرو الأصول وعملاؤهم والشركات الاستشارية والجهات التنظيمية والشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد الأعمال، لتبادل المعرفة حول التعافي الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم.

أحمد الصايغ



وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرّنا استضافة الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يدعم التزامنا بتعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة وتسهيل تبادل المعرفة حول تكامل الممارسات المستدامة ضمن جهود الانتعاش الاقتصادي العالمي. وفيما تواصل حكومة دولة الإمارات وضع الاستدامة في مقدّمة خططها الاستراتيجية، فإننا في سوف أبوظبي العالمي نهدف إلى تمهيد الطريق لمزيد من تبادل المعرفة والأفكار والتعاون في هذا المجال، حيث تعقد الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في الوقت الأنسب، لا سيما أن الظروف التي يمرّ بها العالم حالياً تعدّ فرصة ثمينة لإثبات أهمية التمويل المستدام في ضمان استمرار المرونة الاقتصادية وتعزيز النمو».