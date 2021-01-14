«جنرال موتورز» تعتزم تطوير سيارة قادرة على الطيران



في عرضها لخطط مجموعة جنرال موتورز المستقبلية خلال فاعليات معرض لاس فيجاس للإلكترونيات عبر الإنترنت، تحدثت ماري بارا الرئيسة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة عن مستقبل العلامة التجارية الشهيرة كاديلاك وقالت إنها تعتزم طرح مجموعة منتجات متنوعة تحمل هذه العلامة، بما في ذلك السيارة ذاتية القيادة والسيارة القادرة على الطيران.

وتبدو السيارة «كاديلاك الطائرة» ما بين الطائرة المسيرة والمروحية. وبحسب الصور التي تم نشرها، من الصعب القول إن هذه السيارة لراكب واحد أو لراكبين إذا تم حشرهما معاً. ولم تكشف جنرال موتورز عن كثير من التفاصيل الإضافية لهذا المشروع في الوقت الراهن.

يحمل النموذج الاختباري للسيارة كاديلاك الطائرة اسم «إي فول». وستكون أول دخول لكل من كاديلاك وجنرال موتورز في عالم النقل الجوي، وهي تعمل بمحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات يقوم بتشغيل 4 مراوح للإقلاع والهبوط. ويمكن أن تصل سرعة هذه السيارة الطائرة إلى 56 ميلاً في الساعة، وهي مصممة للتحليق بصمت فوق المناطق المزدحمة مرورياً. كما يمكن أن تكون قاعدة السيارة شفافة بحيث يتمتع الراكب بمشاهدة الأرض من تحته، بحسب ميشيل سيمكو نائب رئيس قطاع التصميم في جنرال موتورز.

كما تضم مجموعة المشروعات المستقبلية لسيارات كاديلاك سيارة مكشوفة ذاتية القيادة، بأبواب منزلقة وسقف زجاجي، تعمل من دون عجلة توجيه ولا بدالات للمكابح أو السرعة. أما التصميم الداخلي فيعتمد على وجود أريكة حول كبسولة دائرية، بحيث يمكن للركاب تناول المشروبات أثناء الرحلة، خاصة أنهم لن ينشغلوا بالقيادة.



