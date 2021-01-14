الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1842.51 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1839.80 دولار.

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

وقال مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.24 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2382.33 دولار.