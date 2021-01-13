الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الإنترنت والتواصل الاجتماعي

حسام عبدالنبي (دبي)

تصدرت الإمارات قائمة الدول ضمن 4 معايير تضمنتها دراسة عالمية عن أفضل الدول لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت.

وجاءت الإمارات الأولى كأفضل الدول من حيث سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والأفضل من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت من عدد السكان، والأفضل من حيث نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من عدد السكان، والأفضل بالنسبة لمعدلات ضرائب الشركات المنخفضة.

وشملت الدراسة التي أعدتها مؤسسة «أفضل برنامج محاسبة» المتخصصة في مراجعة وتقييم البرامج المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمستقلين والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأخرى، على 99 دولة تعد الأفضل في العالم، حيث تفوقت الإمارات في سهولة بدء عمل تجاري عبر الإنترنت، على عدد من الدول المتقدمة مثل بلجيكا وفرنسا وإيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا والنمسا، لتأتي في المرتبة 13 عالمياً ضمن دراسة أفضل الدول لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت، وحسب الدراسة فإن الدنمارك جاءت في المقدمة وتلتها سويسرا، هولندا، وأميركا ثم النرويج، والسويد وسنغافورة، وبفارق بسيط عن دولة الإمارات التي حصلت على 68.4 نقطة مقارنة بنحو 78.4 نقطة لأول الدول في القائمة.

وتضمنت الدراسة 20 معياراً لتقييم الدول ومنها تغطية الإنترنت والاختراق وثروة الدولة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وكذا الوصول إلى القوى العاملة الماهرة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ومعدلات ضرائب الشركات، وعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت.

وأفادت الدراسة أنه فيما يخص سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فقد تصدرت الإمارات القائمة بمتوسط سرعات 129.61 ميغابت في الثانية، وتتمتع الإمارات بإنترنت عبر الهاتف المحمول أسرع بنسبة 4% من الصين التي تحتل المركز الثاني (الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت 100 ميغابت في الثانية).

وقالت إن الإمارات جاءت الأفضل من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من عدد السكان، حيث يستخدم 99% من سكانها كلاً من الإنترنت وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تسجيل 9.73 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات جاءت في الصدارة من حيث معدلات ضرائب الشركات المنخفضة مع معدلات ضريبة الشركات.

وقالت سوزان هونيا، معدة الدراسة، والخبيرة في مساعدة الشركات في مسك الدفاتر وإعداد الضرائب والتدقيق، إن التجارة الإلكترونية تستمر في النمو على أساس سنوي، مع توقع مبيعات عالمية بقيمة 6.542 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو ما يمثل 22% من إجمالي مبيعات التجزئة.