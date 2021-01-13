خلف الحبتور: أداء إيجابي للقطاع العقاري في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن القطاع العقاري في دبي شهد أداءً ايجابياً خلال العام 2020 على صعيد حركة البيع والإيجارات، وذلك رغم جائحة كوفيد-19، متوقعاً أن تبدأ كافة الأنشطة الاقتصادية التعافي والانتعاش بداية من العام الجاري.

وأشاد الحبتور بالجهود الاستثنائية التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 وتوفيرها للقاحات واتاحتها على نطاق واسع أمام الجميع من مواطنين ومقيمين في كافة أنحاء الدولة، لضمان سلامة وصحة المجتمع.

وأوضح الحبتور خلال الإعلان عن اكتمال مشروع الحبتور سيتي بافتتاح البرج الثالث والأخير في المجموعة السكنية ضمن المدينة التي تشمل كذلك 3 فنادق عالمية ومتنزهاً وبوليفارد، أن الطلب على الاستثمار العقاري في دبي ظل قوياً طوال فترة الجائحة، ما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي ومرونتها في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أنه مع اكتمال مجمع الحبتور سيتي بافتتاح برج آمنة، يصل إجمالي ما توفره المجموعة السكنية من وحدات في المشروع إلى نحو 1600 شقة وبنت هاوس، إلى جانب ثلاث فنادق عالمية من فئة 5 نجوم. وأوضح أن العقارات التابعة للمجموعة شهدت خلال الجائحة طلباً قوياً، من المستثمرين المحليين والدوليين على السواء، ما يعكس ثقة المستثمرين في قيمة عقارات دبي، لا سيما العقارات التي تتميز بجودتها العالية وموقعها المتميز».