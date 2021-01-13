صقر غباش: الإمارات مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولةَ الإمارات مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة، وفي ضمانِ تحقيق تحول إيجابي في قطاعِ الطاقة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولعل ما يؤكدُ ذلك على المستوى المحلي والإقليمي تحقيق الدولة العديد من الإنجازات، والسبق في أن تكونَ أول دولة عربية تبدأُ في تشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، وهو إنجازٌ جاء تتويجاً للتكاملِ بين جهودٍ تنظيمية وتشريعية متنوعة لغايات ضمان استدامة المحافظة على البيئةِ، ولمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطارِ «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» ومئوية الإمارات 2071 ». جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الدورة ِالسادسةِ من منتدى «مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2021»، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي يعقد تحت عنوان «دور المُشرعين في أجندة التنمية المستدامة للطاقة بعد كوفيد- 19»، ضمن أعمال الجمعيةِ العمومية الحاديةَ عشرةَ للوكالةِ الدوليةِ للطاقة المتجددة (آيرينا).

وقال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات عملت بشكل فعّال نحو الاستفادة من كافة إمكانات المواردِ الشمسية، من خلال مشاريع عديدة، ومنها مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروعُ مجمع نور أبوظبي، كما حرصت، أيضاً، على الاتجاهِ نحو خفضِ تكاليف توليدِ الكهرباءِ المرتبطة بالطاقةِ المتجددة، حيث حققت في مجالِ هذا التخفيض نتائج غير مسبوقة دولياً.

وأكد معالي صقر غباش: تتواصل محاولات الدولةِ على النطاقِ العالمي لحشد ِالمجتمع الدولي، وتحفيزِ التعاونِ المشتركِ انطلاقاً من دورِها المحوري ومكانتِها المهمة في مجالاتِ الاستدامةِ والطاقةِ المُتجددة.