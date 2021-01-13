مائدة مستديرة تبحث إطلاق مؤشر يقيس ممارسات المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

استضاف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية خبراء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات من جهات ريادية من القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات لعقد الجولة الأولى من محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف مشاركة الأطراف المعنية في النقاش حول المنهجية المعتمدة لإطلاق مؤشر يقيس ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لدعم تنافسية الدولة.

ويعدّ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الجهة المخولة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في البلاد. وسوف يطلق المؤشر بوصفه أداة قياس سنوي لأداء ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات. وينبع ذلك من رؤية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى «ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات».

وكانت الجلسة جزءاً من سلسلة متكررة بعنوان محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، ومن المقرر أن تنعقد بشكل منتظم على مدار العام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجلسات في مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على تحديد فرص التحسين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية ودعم مساعي التعاون في سبيل تحقيق الأولويات الوطنية.