20.3 مليار درهم مكاسب الأسهم

أبوظبي (وام)

حافظت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على مسيرة صعودها الأخضر للجلسة الرابعة علي التوالي، بعد استئناف عمليات التداول القوية على شريحة من أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وواصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة رفد رصيدها بالمكاسب التي وصلت خلال الجلسة إلى نحو 5.3 مليار درهم مما رفع من إجمالي مكاسبها إلى 20.3 مليار درهم في ختام اليوم الرابع من التعاملات. وشارف المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على اختراق مستوى 5300 نقطة بعدما ارتفع 0.62 % بالغاً 5290 نقطة، فيما واصل سوق دبي المالي صعوده بالغاً 2721 نقطة بزيادة نسبتها %0.74.