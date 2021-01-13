إيرلندا وهولندا أكثر المستفيدين من الدعم الأوروبي





بروكسل (أ ف ب) -يفترض أن تكون إيرلندا وهولندا المستفيدين الرئيسيين من الخطة البالغة قيمتها نحو خمسة مليارات يورو، والتي وضعها الاتحاد الأوروبي لدعم أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من بريكست، وفقاً لاقتراح كشفته اليوم الأربعاء المفوضية الأوروبية.

وتلي هذان البلدان، ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وفقاً لجدول يوضح بالتفصيل توزيع المساعدات بين الدول السبع والعشرين نشرته على تويتر المفوضة الأوروبية لشؤون التماسك والإصلاح إليسا فيريرا.

سيتم دفع نحو 4.24 مليار يورو بالأسعار الجارية (4 مليارات بالأسعار الثابتة) العام 2021، ثم 1.1 مليار يورو (مليار بالأسعار الثابتة) عام 2024.

في المرحلة الأولى، من المتوقع أن تتلقى إيرلندا 1.052 مليار يورو وهولندا 757.4 مليون وألمانيا 455.4 مليون وفرنسا 420.8 مليون وبلجيكا 324.1 مليون يورو.

ولم تتم الموافقة بعد على هذا التوزيع من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وهذه الخطة مدرجة في برنامج اجتماع ممثلي الدول الـ27 يوم الأربعاء في بروكسل.

وقالت المفوضية في اقتراح قدمته يوم 25 ديسمبر إن تخصيص هذه الأموال يراعي «أهمية التجارة مع المملكة المتحدة وأهمية الصيد في المنطقة الاقتصادية الحصرية للمملكة المتحدة».

ويسمح الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، للجانبين، بمواصلة التجارة من دون حصص أو رسوم جمركية.

لكنه لا يجنّب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع المملكة المتحدة تكاليف جديدة والقيام بالإجراءات الإدارية.

كذلك ينص الاتفاق على خفض بنسبة 25% في كمية الأسماك التي سيتمكن الصيادون الأوروبيون من صيدها في المياه البريطانية في غضون خمس سنوات.



