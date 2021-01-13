«كورونا» ترفع ديون سويسرا

زوريخ (رويترز)

قال وزير المالية السويسري أولي ماورر، اليوم الأربعاء، إن سويسرا ستقترض هذا العام ما لا يقل عما اقترضته العام الماضي من أجل تخفيف تداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أن الهدف مازال يتمثل في سداد الدين الإضافي دون فرض ضرائب جديدة.

وأبلغ مؤتمراً صحفياً «وفقاً لتقديراتنا الحالية، سنقترض في 2021 ما لا يقل عن حجم ما اقترضناه العام الماضي. سنتجاوز بوضوح مستوى العشرة مليارات (فرنك سويسري). لا نعرف إلام سيفضي ذلك بنهاية السنة.. ربما بنهاية العام الحالي يبلغ ديننا الإضافي 30 ملياراً (33.87 مليار دولار)، وربما أكثر أو أقل بعض الشيء».