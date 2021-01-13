«أبوظبي للعقود الآجلة» تحصل على موافقات إطلاق العمليات





أبوظبي (وام)

أعلنت بورصة إنتركونتيننتال، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز «NYSE: ICE» اليوم، عن آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، والحصول على موافقات سلطات تنظيمية استعداداً لإطلاق عملياتها.

وتخطط بورصة إنتركونتيننتال لإطلاق عمليات «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس 2021، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال جمال اولحاج، رئيس «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»: «نحن نحرز تقدماً ملحوظاً في الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية اللازمة لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وقد تلقينا موافقة بنك إنجلترا المركزي على قيام بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة بتسوية العقود المتداولة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة التي تعد الآن بورصة معتمدة، ومعترفاً بها من قبل سلطة النقد في سنغافورة بعد الحصول على موافقتها ونحن على قناعة من أن عقود خام مربان الآجلة ستحصل على دعم كبير من الأسواق التي تستخدم العقود الآجلة لشراء وبيع وتحوط خام مربان، وذلك كونها تتمتع بمزايا مهمة منها وجود شركاء مرموقين، وشبكة التوزيع وقاعدة العملاء العالمية الواسعة التي تتمتع بها بورصة إنتركونتيننتال، وأوجه الكفاءة الرأسمالية الناتجة عن إجراء عمليات المقاصة وتسوية عقود مربان جنباً إلى جنب مع العقود الأخرى المتداولة لخامات برنت وغرب تكساس الوسيط ودبي».

وإضافة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية من بنك إنجلترا المركزي وسلطة النقد في سنغافورة -استكملت «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» أيضا العمليات التنظيمية المطلوبة للسماح بالوصول المباشر إلى «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، من خلال مجموعة من السلطات القضائية المختصة، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، والولايات المتحدة، وسويسرا، وهولندا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وتعد بورصة إنتركونتيننتال مشغلاً رائداً لبورصات وغرف المقاصة العالمية بما فيها بورصة نيويورك للأوراق المالية والمزود لتكنولوجيا الرهن العقاري وخدمات البيانات والإدراج.

وكانت بورصة إنتركونتيننتال أعلنت في نوفمبر 2019 عن خططها لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» من خلال الشراكة مع «أدنوك» وتسع من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية. وسيتم استكمال العقود الآجلة لخام مربان بمجموعة من المشتقات التي يتم تسويتها نقدا، والتي تشمل الفروق السعرية المباشرة والتفاضلية على تكسير المشتقات النفطية مقابل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وزيت الغاز والنافتا وغيرها، بالإضافة إلى فروق الأسعار بين السلع الأساسية، والتي ستنطلق جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة لخام مربان.

وستجرى عمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة»، غرفة المقاصة الرائدة في مجال عقود الطاقة، وذلك إلى جنبا إلى جنب مع منصة بورصة إنتركونتيننتال العالمية لتداول عقود الطاقة الآجلة التي تغطي النفط والغاز الطبيعي والمركبات البيئية، ما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات المقترنة بها، وتعزيز كفاءة رأس المال.



