صعود أغلب البورصات العربية بدعم ارتفاع النفط





دبي (رويترز)

أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسة في المنطقة العربية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ قفزت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات القطاع نزولا فاق المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، قبل أن يحد من مكاسب الخام تسارع وتيرة إصابات «كوفيد - 19» عالمياً.

صعد خام برنت إلى أعلى مستوى للجلسة عند 57.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 24 فبراير، قبل أن يستقر.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيس 0.8% في مكاسب لخامس جلسة على التوالي، إذ زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3% ليختم الجلسة وهو الأفضل أداء على المؤشر القياسي.

وتقدم سهم «إعمار العقارية» القيادي 1.5%، في حين تقدم سهم بنك «دبي الإسلامي» واحداً بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد 0.6%.

جاءت مكاسب المؤشر القياسي مدفوعة بشكل أساسي بزيادة سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2%.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3%، مدعوما بصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.2%.

وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، اثنين بالمئة وكان من الأفضل أداء على المؤشر.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.3%، مدعوما بزيادة 1.8% لسهم صناعات قطر.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.2% بعدما أعلن، أمس الثلاثاء، عن صافي ربح 12 مليار ريال (3.30 مليار دولار) في 2020، انخفاضا من 14.4 مليار ريال في 2019.

أما في سوق البحرين، فهبط المؤشر 0.4% إلى 1452 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.04% إلى 3673 نقطة، فيما انخفض مؤشر بورصة

الكويت 0.2% إلى 6157 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الأردني أعلى مستوى منذ 10 أشهر

بدعم أسهم قيادية في قطاع البنوك، من بينها بنك الأردن.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.62% إلى 1717.66 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات 4.6 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون في الجلسة السابقة.

وفي بورصة مصر، زاد مؤشر الأسهم القيادية 0.4%.

وتقدم سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.4% وكان الأفضل أداءً على المؤشر، في حين ارتفع سهم الشركة الشرقية للدخان حوالي اثنين بالمئة.



