2.5 % زيادة في الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو





بروكسل (رويترز) - كشفت بيانات اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في نوفمبر، بفضل تعافي إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للاستثمار في وقت لاحق من 2021.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات: إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 2.5% في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر، فيما سجل انخفاضاً 0.6% على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة متواضعة في النمو بنسبة 0.2% على أساس شهري، وتراجعاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي؛ إذ يواجه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وجاءت النتيجة الأفضل من المتوقع بشكل أساسي بفضل زيادة شهرية بنسبة سبعة بالمئة في إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة شهرية بنسبة 1.5 % في إنتاج السلع الوسيطة، وهو ما أسهم في تعويض تراجع إنتاج الطاقة والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج السلع الرأسمالية 0.1% في نوفمبر بعد تراجع ثمانية بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر. وزاد إنتاج السلع الوسيطة 1.1% بعد تراجع 0.9 % في أكتوبر.