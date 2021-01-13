«أرابتك» تعرض شركتين تابعتين للبيع

حسام عبد النبي (دبي)

دعت شركة أرابتك القابضة المستثمرين لتقديم عروض شراء لشركتين تابعتين هما الهدف للإنشاءات الهندسية، وأرابتك للخدمات الهندسية، في خطوة أكدت انها تأتي ضمن النظر في الطرق المتاحة لها للمحافظة على قيمة أصول التصفية حماية لمصالح جميع دائنيها.

ووفقاً لإفصاح صادر عن الشركة أمس، فإن «أرابتك» عينت شركة «دي نوفو» كمستشار لبيع شركة الهدف المتخصصة في مشاريع النفط والغاز، والأعمال البحرية، ولديها أعمال في الإمارات وقطر والسعودية، كما تم تعيين شركة «لومينا» لتقديم الاستشارات بخصوص شركة أرابتك للخدمات الهندسية، مشيرة إلى أنه في حالة الاتفاق على بيع أي من الشركات التابعة للشركة أو أصول هذه الشركات التابعة، فإن أي عملية بيع من هذا القبيل ستخضع للموافقات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة.