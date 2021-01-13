«بريد الإمارات» تضيف إسرائيل إلى شبكة عملياتها

مجموعة بريد الإمارات تضيف دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها



وام



أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها "بريد إسرائيل" لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء اسرائيل الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد.

وقال سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات.. " حرصت مجموعة بريد الإمارات على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية بإضافة دولة إسرائيل وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر وتشكل تجسيدا للرؤية التقدمية لكلا الدولتين كما ستثمر الشراكة مع بريد إسرائيل عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع".

ويمكن لمتعاملين دولة الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية المتميزة إلى إسرائيل.

وتتوفر الخدمات البريدية حالياً للعديد من الدول بما في ذلك الخدمات الدولية المميزة إلى أكثر من 190 وجهة ومع استمرار تأثير جائحة كوفيد19 على السفر والعمليات الدولية يواصل بريد الإمارات العمل مع شركائه على استئناف الخدمات البريدية إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات.



