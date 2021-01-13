اتفاقية لدعم صادرات الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها عالمياً



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس-ADEX)، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتدعيم تنافسية الشركات المحلية بإمارة أبوظبي في الأسواق العالمية للمساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) ذراع تمويل الصادرات الإماراتية -الذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مساعدة المصانع والشركات الوطنية القائمة في أبوظبي والمستوردين من خارج دولة الإمارات للحصول على الحلول التمويلية الخاصة بعمليات التصدير واستيراد المنتجات والخدمات الإماراتية، وذلك من خلال الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس».

وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي كل من محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، وسعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة: «يشكل تعزيز نمو قطاع الصادرات في أبوظبي أحد الركائز الأساسية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ضمن استراتيجيتها الحالية للعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام بعد التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد- 19».

وأشار إلى أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها حكومة أبوظبي باستمرار، بما يهدف إلى تحفيز وتطوير آليات تضمن مساعدة نمو صادرات المصانع والشركات الوطنية في كافة القطاعات لتعزيز دورها في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة الخارجية بين الإمارة وشركائها التجاريين من مختلف دول العالم مشيداً بدور مكتب أبوظبي للصادرات المحوري لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى أسواق جديدة من خلال خدماته التمويلية ودعم نمو قطاع التصدير».

من جانبه، أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أهمية دور الخدمات التمويلية الائتمانية الموثوقة التي يوفرها «أبوظبي للصادرات»، مشيراً إلى أن أبوظبي تستثمر بالموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من تعزيز حضورها التجاري على المستوى العالمي.

وقال: «إن أبوظبي تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها التجاريين، من خلال التأكيد على كونها شريك موثوق به لكافة الشركاء ومستوردي البضائع والخدمات المصنعة في الإمارات، ولا شك بأن الخدمات التمويلية المبتكرة التي يقدمها«أدكس» ستعمل على مساعدة كل من المستورد والمصدر على تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة».