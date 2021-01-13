مصر تغلق 6 موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر وثلاثة مصادر اليوم الأربعاء، إن مصر أغلقت خمسة موانئ تجارية على البحر الأحمر وميناء صيد بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأوضحت الهيئة أن موانئ السويس ونويبع والزيتيات قد أُغلقت. وقالت ثلاثة مصادر إن ميناءي الأدبية والعين السخنة قد أُغلقا أيضا، إضافة إلى ميناء لصيد الأسماك في السويس. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقالت هيئة الموانئ في بيان إن شدة الرياح تدور بين 20 و25 عقدة في السويس والزيتيات، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

وفي ميناء نويبع، تبلغ شدة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.