لم تلتزم بقراراتك للعام الجديد بعد؟ إليك طريق مختصرة!

سواء كانت قراراتك لـ 2021 أن تعيش مغامرة جديدة كل يوم، أو أن تضاعف مدخراتك، أو أن تقضي أوقات أكثر مع عائلتك ومن تحب، نقدم لك هنا وصفة سهلة للالتزام بهذه القرارات، حتى وإن لم تبدأ بتنفيذها بعد!

لقد نجحت دبي وكعادتها في تحويل شتائها إلى واحد من أكثر الفصول متعة لسكانها وزائريها من الباحثين عن المغامرة والمتعة، ولأن دبي تحتفي بكل من يطأ أرضها بطريقتها الخاصة، ينطلق كل عام مهرجان دبي للتسوق الذي يحمل معه المفاجآت والعروض والهدايا غير المسبوقة نوعاً وكماً.

مليون درهم إماراتي أسبوعياً

مهما كان حجم إنفاقك أنت الرابح، فمرهجان دبي للتسوق، الذي بدأ 17 ديسمبر ويمتد إلى 30 يناير يقدم جوائز تصل إلى 1 مليون درهماً إماراتيّاً مع مجموعة مراكز التسوق في دبي. تسوّق أنت وعائلتك ومن تحب كما يحلو لكم في مراكز التسوّق المختارة للحصول على قسيمة سحب و الفوز بجوائز نقدية أسبوعيّة تصل قيمتها إلى 1 مليون درهماً إماراتيّا.

السحب الأضخم على أغلى سيارة خارقة على الإطلاق!

من منا لا يعشق السيارات الرياضية الفاخرة ؟ أنت على موعدٍ مع الحظ لربح سيارة "فينير سوبر سبورت" من شركة "دبليو موتورز" أو 2,000,000 درهم نقداً ضمن سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعد الأضخم في تاريخ مهرجان دبي للتسوّق، كما يمكنك الحصول على نموذج مصغر لسيارة فينير سوبرسبورت من www.idealz.com أو www.dsf.ae لتحظى بفرصة الربح! كل ما عليك هو المشاركة في السحوبات التي ستستمر حتى 30 مارس 2021.

لم تلتزم بقراراتك للعام الجديد بعد؟ إليك طريق مختصرة!

سحب نيسان الكبير

تخيل أن تربح سيارتك المفضلة من نيسان بـ 25 درهم فقط! ستمنحك محطات الوقود " إبكو" و"إينوك" فرصة الفوز بسيارةٍ رياضية رباعية الدفع أو سيارة عائلية فخمة من 5 طرازات من نيسان،

هي باترول وباثفايندر وإكس ترايل وكيكس وميكرا وسنترا، أو بـ 10,000 درهم نقداً كل أسبوع. سارع بالمشاركة الآن فالسحوبات ستستمر حتى 30 يناير 2021.

سحب إنفينيتي الكبير

أما إذ كنت من عشاق سيارة إنفينيتي QX60 الفخمة الجديدة فيمكنك دخول السحب عليها بإنفاقك ما لا يتجاوز 200 درهم فقط! ليس هذا فحسب، بل أيضاً فرصة ربح 200 ألف درهم، أو ربح انفنيتي الجديدة ومبلغ 500 ألف درهم. تستمر السحوبات حتى 30 يناير، فشارك الآن .

مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

باختيارك أجمل التصاميم من الذهب والمجوهرات ستزيد فرصك لربح المزيد مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. مع كل شراء بقيمة 500 درهم إماراتي من الذهب أو الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات في المتاجر المشاركة في العرض، ستحصل على قسيمتين للدخول في السحوبات وستزيد من فرصتك للفوز بـ1 كلغ من الذهب يوميًا، أو 3 كلغ من الذهب في نهاية السحب. فاجيء من تحب بأجمل المجوهرات لتزيد فرصتك بالربح عبر السحوبات التي تتم كل يومين وشارك بالسحب على الجائزة الكبرى في 30 يناير.

لم تلتزم بقراراتك للعام الجديد بعد؟ إليك طريق مختصرة!

مليون درهم إماراتي

من خلال تحميل تطبيق Share والتسوق بما تصل قيمته 300 درهم إماراتي في أي من مراكز ماجد الفطيم في دبي، ستدخل في السحب على جوائز نقدية أسبوعيّة تصل قيمتها إلى 1 مليون درهماً إماراتياً، كل سبت لغاية 30 يناير 2021 .

مع أضخم الجوائز وأكبر عدد من السحوبات اليومية والأسبوعية، التزم بقراراتك للاستمتاع مع عائلتك في أجواء مهرجان دبي للتسوق وعروضه الرائعة، وشارك في السحوبات لتكون أنت الرابح الأكبر.