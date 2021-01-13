1.03 تريليون درهم تجارة الإمارات الخارجية خلال 9 أشهر



مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، نحو 1.03 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تسجيل الميزان التجاري للدولة فائضاً للمرة الأولى خلال العام، في شهر سبتمبر الماضي نسبته 15%، ونمواً في صادرات الربع الثالث 5.6%.

وأفادت البيانات التي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها، بأنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حركة التجارة العالمية، حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تحسناً قوياً خلال الربع الثالث من 2020، اقتربت معه من مستويات الربع ذاته من عام 2019، بعد أن وصلت إلى 375 مليار درهم، مقارنة مع 399 مليار درهم.

وبحسب البيانات توزعت قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى واردات بقيمة 572.8 مليار درهم، وصادرات بقيمة 191.32 مليار درهم، وإعادة صادرات بقيمة 269.1 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة الإمارات الخارجية خلال هذه الفترة 159 مليون طن، توزعت بواقع 79.01 مليون طن من الواردات و66.4 مليون طن للصادرات، و13.7 مليون طن لإعادة التصدير.

قيمة الواردات

ووفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2020، انخفضت قيمة واردات الدولة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 194 مليار درهم، مقارنة مع واردات بلغت 229 مليار درهم، للفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الصادرات لتصل إلى 74.57 مليار درهم، مقارنة مع 58,49 مليار درهم، في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 106.36 مليار درهم، مقارنة مع 111.5 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي قيمة صادرات وإعادة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2020، إلى نحو 181 مليار درهم، مقارنة مع 170 مليار درهم للربع ذاته من 2019، بنمو 5.6%.



كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، فائضاً في الميزان التجاري لأول مرة في العام 2020، بلغت نسبته 15%، بما قيمته 10 مليارات درهم، بعد أن تجاوزت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات البالغة 76.3 مليار درهم، وقيمة الواردات 66.1 مليار درهم، بما يعكس قو الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدولة في نشاط الصادرات إعادة التصدير، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز موقعها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال.

مجموعات الدول

ووفقاً لتوزيع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال التسعة أشهر الأولى، بحسب مجموعات الدول، بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 153.7 مليار درهم، في حين بلغت نحو 101 مليار درهم مع بقية الدول العربية الأخرى.

وبلغت قيمة تجارة الدولة مع الدول الآسيوية غير العربية نحو 168.7 مليار درهم، ومع الدول الأفريقية غير العربية نحو 103.3 مليار درهم، ومع الدول الأوربية نحو 168.9 مليار درهم، ومع الدول الأميركية نحو 88.5 مليار درهم، ومع الدول المحيطية نحو 8.3 مليار درهم.

التكتلات الإقليمية

وعلى صعيد تجارة الدولة مع التكتلات التجارية الإقليمية، بلغت تجارة الإمارات الخارجية مع دول "الاسكوا" نحو 238.5 مليار درهم، ومع دول الاتحاد الأوروبي نحو 136.2 مليار درهم، ومع دول "الكوميسا" نحو 63.8 مليار درهم، ومع دول منظمة المؤتمر الإسلامي نحو 385 مليار درهم.



