الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بينما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1859.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.48 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1074.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2386.72 دولار.